Ivica Dačić za crnogorski list: Kad vam krvna zrnca nisu važna, što nema Srba u državnoj administraciji

Blic pre 1 sat | Borba

Potpredsednik Vlade Srbije i njen ministar inostranih poslova Ivica Dačić pozvao je vlasti u Crnoj Gori da javno saopšte ime i prezime jednog Srbina koji je na nekoj državnoj funkciji u toj zemlji. - Neka crnogorske vlasti zvanično odgovore koliko Srba ima u državnoj administraciji, i kako to da Srba ima 29 odsto a u javnoj službi samo pet, šest ili kako optimisti kažu osam odsto? I kako se to zove ako nije diskriminacija? To mene zanima. A što se tiče slučaja