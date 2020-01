Danas moguć slab sneg: Ujutru magla, najviša dnevna temperatura do tri stepena

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Ujutro će u Srbiji mestimično biti magle ili niske oblačnosti, a ponegde po kotlinama i nizijama i pre podne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana vreme će biti oblačno, u većini krajeva suvo, ponegde sa slabim snegom. Duvaće slab, promenljiv vetar, a popodne umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jednog stepena, najviša dnevna od minus jedan do tri. I na širem području Beograda ujutro će biti magle. Tokom dana vreme će biti oblačno, uz mogućnost slabog snega. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva stepena, najviša dnevna oko jednog