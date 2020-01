Mićunović: Bojkot izbora je besmislen; Obradović: Izađi sam na izbore

RTV pre 3 sata | Tanjug, Blic, Kurir

BEOGRAD - Poslanik i jedan od osnivača Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da je bojkot izbora besmislen i da bi jedino mogao da delegitimiše izbore ako na njih ne bi izašlo 50 odsto birača, što se, kako je dodao, neće desiti.

"Bojkot ostaje besmislen od početka do kraja. On je pasivan i ima opasnu crtu. Ako ne učestvujete na izborima, vi ste van legalnih intitucija, gde je ključan parlament", kaže Mićunović u intervjuu za "Blic".