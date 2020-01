Mićunović: Bojkot izbora je besmislen

RTV pre 57 minuta | Tanjug, Blic, Kurir

BEOGRAD - Poslanik i jedan od osnivača Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da je bojkot izbora besmislen i da bi jedino mogao da delegitimiše izbore ako na njih ne bi izašlo 50 odsto birača, što se, kako je dodao, neće desiti.

"Bojkot ostaje besmislen od početka do kraja. On je pasivan i ima opasnu crtu. Ako ne učestvujete na izborima, vi ste van legalnih intitucija, gde je ključan parlament", kaže Mićunović u intervjuu za "Blic". On dodaje da se bojkotom izbora pravi i napetost u društvu, kroz pokušaje da se vanparlamentarnim sredstvima, uz građansku neposlušnost, konflikte i demonstracije, ugrožava vlast. Time se, kako napominje, ostavlja prostor za represiju vlasti i zaoštrenost