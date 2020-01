Hari i Megan: Nema druge opcije osim da se povučemo, kaže vojvoda od Saseksa

Danas pre 9 sati | Piše: BBC News na srpskom

Vojvoda od Saseksa je saopštio da će „zakoračiti u nepoznato“ i odstupiti sa funkcije viših članova kraljevske porodice, rekavši da „zaista nije bilo druge opcije.“ Držeći govor na jednom događaju u nedelju uveče, princ Hari je rekao da su se Megan i on nadali da će nastaviti da služe kraljici, ali bez finansiranja iz javnih sredstava. „Nažalost, to nije bilo moguće“, rekao je on. Ovo je bio njegov prvi govor od kako je par saopštio da želi da odstupi od vršenja