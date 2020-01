Ledeno i maglovito jutro: Tokom dana oblačno i suvo, do 5 stepeni

Kurir pre 1 sat

U Srbiji se danas ujutro očekuje slab mraz, po kotlinama i nizijama mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, a najviša dnevna od jedan do pet stepeni. Do subote ujutro po kotlinama, nizijama i dolinama reka magla koja će se u pojedinim danima zadržati i duže tokom dana, a u ostalim krajevima malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima. U nedelju i ponedeljak oblačno mestimično s kišom. (Kurir.rs/Tanjug/ FOTO: Profimedia) Kurir Autor: Kurir