Vučić negirao da želi kontrolu nad sudijama i tužiocima

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da želi kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji i dodao da to "izmišljaju oni koji ne znaju šta drugo da izmisle".

"Ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima! To izmišljaju oni koji ne znaju šta drugo da izmisle. Jedino što mene interesuje je da narkodileri i ubice konačno završe iza rešetaka", rekao je Vučić za portal lista Informer. Vučić je to izjavio pre puta u Davos, gde će učestvovati na godišnjem Svetskom ekonomskom forumu i gde će imati više bilateralnih susreta sa međunarodnim zvaničnicima i privrednicima. Vučič sa Bocan-Harčenkom o bilateralnim odnosima