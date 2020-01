Tramp o mogućem letu Beograd-Priština: Još jedna pobeda

Beta pre 34 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na Tviteru povodom potpisivanja pisma o namerama Kosova i Srbije sa nemačkom aviokompanijom Lufthanza o uspostavljanju direktnog leta između Beograda i Prištine, piše danas Glas Amerike.

"Svi su govorili da se to ne može ostvariti. Međutim, prvi put u poslednjih dvadeset pet godina, biće uspostavljeni direktni letovi između Srbije i Kosova. Još jedna pobeda – zahvaljujući ambasadorima Robertu O'Brajenu i Ričardu Grenelu", napisao je Tramp.

Srbija i Kosovo potpisali su u ponedeljak u Berlinu pismo o namerama sa nemačkom aviokompanijom Lufthanza o uspostavljanju avionske linije Beograd-Priština.

Nije međutim poznato kada bi ta aviolinija mogla i zvanično da zaživi.

Vazdušna linija između dva grada u prekidu je dvadeset jednu godinu.

Dokument su, u zgradi američke ambasade, parafirali Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Srbije i Eset Beriša, direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova (AVCK), javila je agencija AP.

Potpisivanju su prisustvovali Robert O’Brajen, savetnik američkog predsednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost i Ričard Grenel, specijalni izaslanik Bele kuće za Srbiju i Kosovo.

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC Ambassador Robert O’Brien and Ambassador @RichardGrenell! pic.twitter.com/0qSLryG96B

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020

(Beta, 01.21.2020)