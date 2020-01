Danas u većem delu zemlje oblačno, temperatura do 5 stepeni

Blic pre 37 minuta | Tanjug

Danas će ujutro u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biti mraza uz nisku oblačnost, koja će se u većini krajeva zadržati tokom celog dana.

Sunčano će biti samo u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj Krajini. Vetar slab promenljiv, na istoku umeren, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od -1 do 2 u mestima sa maglom i niskom oblačnošću, a u ostalim krajevima do 5 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i niska oblačnost, koja će se zadržati tokom celog dana, a u pojedinim delovima biće i magle. Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura oko