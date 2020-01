"Žurio sam da meč završim pre nevremena"

B92 pre 51 minuta

Dušan Lajović je prikazao još jednu impresivnu partiju u novoj sezoni. Plasirao se u treće kolo Australijan Opena pobedom nad Markom Polmansom od 6:2, 6:4, 6:3.

Ovo mu je prvi put da dođe do šesnaestine finala na prvom Grend slem turniru sezone i kako stvari stoje sada je na korak od srpskog derbija i sudara sa Novakom Đokovićem. Dušan je i bukvalno požurio da završi meč pre najavljenog nevremena u Melburnu i to mu je pošlo za rukom. "Osećalo se da ide nevreme, pa sam žurio da završim u trećem setu. Teško je jer do izražaja dolazi snalaženje na terenu, možda ne može da se vidi razlika u kvalitetu. Vetar menja pravac, nema