Jurić: Imam dokaze da su moćnici iz Novog Sada, Beograda i Subotice zlostavljali decu

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić", Igor Jurić, nedavno obelodanio da je pet moćnika iz Beograda, Novog Sada i Subotice imalo odnose sa decom, a sada kaže da će u slučaju da mu se nešto dogodi, ti dokazi završiti u javnosti.

"Dokaze i fotografije koje posedujemo, a tiču se ljudi poznatih javnosti koji zlostavljaju decu, nisu samo kod mene. Imaju ih i moja dva prijatelja, i ukoliko mi se nešto desi, oni će ih pustiti u javnost", kaže za " Novosti" Jurić. Ova objava, prema rečima Jurića, jeste "javna tajna" koju do sada niko nije imao smelosti da objavi. "Znao sam da to postoji, tačnije svi u društvu, pa i vi, novinari, posebno znate da je to, kako se popularno naziva, 'javna tajna'.