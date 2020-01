Grenel donosi zahtev Amerike, ali Vučić ima uslov?

B92 pre 29 minuta | Beta, Tanjug

Beograd -- Trampov specijalni izaslanik Ričard Grenel, koji u petak dolazi u Beograd gde će razgovarati sa predsednikom Srbije, zahtevaće brz nastavak dijaloga.

Kako piše "Blic", to će biti zahtev pogotovo zbog uspeha zbog potpisivanja pisma o namerama za uspostavljanje direktnih letova između Beograda i Prištine. Predsednik Vučić će mu kao uslov za to postaviti ukidanje taksi na robu iz centalne Srbije, navodi list. Nastavak dijaloga, ukidanje taksi i ekonomska saradnja mogle bi da budu neke od važnijih tema razgovora Grenela i Vučića. Kratki rokovi - konkretni rezultati: to je suština precizne agende Ričarda Grenela