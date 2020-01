Kirjos lako do trećeg kola, Kuznjecova eliminisana

B92 pre 7 sati | B92

Australijski teniser Nik Kirjos plasirao se u treće kolo Australijan Opena, pošto je pobedio Francuza Žila SImona sa 3:1 (6:2, 6:4, 4:6, 7:5).

Australijanac je uz dva brejka lako došao do prvog seta, a nešto neizvesnije bilo je u drugom setu, kada mu je bio dovoljan jedan brejk i jedna set lopta da povede s 2:0. Drugi set protekao je u znatno drugačijem ritmu. Nakon izgubljenog gema na svoj servis, Simon je pojačao ritam i s dva vezana brejka uspeo da dodje do prednosti, a onda i seta. Neizvesno je bilo i u četvrtom setu, a Kirjos je do prednosti stigao tek u 11. gemu kada je oduzeo servis svom