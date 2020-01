Uhapšen Pančevac koji je nožem povredio suprugu

B92 pre 37 minuta | Beta

Pančevačka policija uhapsila je Ž.S. (33) iz tog grada zbog toga što je nožem napao i povredio svoju suprugu (43), saopšteno je danas.

Sumnja se da je on nožem zadao više uboda supruzi, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Povređena žena zbrinuta je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.