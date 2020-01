Grenel: Ukinite takse, od BG ću tražiti da prestane s lobiranjem

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

PRIŠTINA: Izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel izjavio je da Priština mora da ukine takse, a da će sutra od Beograda tražiti da zaustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti.

Američki diplomata je to rekao posle sastanka sa mandatarom Aljbinom Kurtijem. Važno je da se nastavi dalje u ekonomskom razvoju, da takse uvećane za 100 odsto moraju biti uklonjene. To je jedina stvar koja mora biti uklonjena, a u isto vreme mora biti zaustavljena kampanja za povlačenje priznanja koju vodi Srbija, rekao je Grenel. On je rekao da je njegova misija isključivo posvećena ekonomskom razvoju i da takse moraju biti uklonjene da bi se dalje napredovalo.