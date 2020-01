Šokantni prizori sa pijace odakle je krenuo virus: Jedu zmije, koale i škorpije, a rade u neviđenoj prljavštini

Kurir pre 38 minuta

Koronavirus, koji je izbio u kineskom gradu Vuhanu, proširio se na nekoliko drugih država, a ubio je najmanje 25 ljudi.

Smatra se da je epidemija potekla sa jedne riblje pijace koja je u međuvremenu zatvorena, a ceo grad je u karantinu. Vuhan ima oko 11 miliona stanovnika, više od Londona i Njujorka, a virus se proširio i na Tajland, Japan, Južnu Koreju i Tajvan, ali je stigao i do SAD. Humans likely got the deadly Chinese coronavirus from SNAKES sold at the Wuhan market https://t.co/SgEbWVVkI9 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 23, 2020 Nekoliko nedelja nakon što je pijaca