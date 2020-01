Strašan zločin: Uhapšen muškarac iz Pančeva zbog ranjavanja žene!

Mondo pre 8 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su Ž. S. (33) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su Ž. S. (33) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je on u Pančevu nožem zadao više uboda 43-godišnjoj supruzi, a potom pobegao, saopštio je MUP. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Ranjena žena zbrinuta je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom