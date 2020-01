Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 9 stepeni

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

Sutra ujutru očekuje se oblačno vreme uz slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama moguća je i magla

Sutra ujutru očekuje se oblačno vreme uz slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama moguća je i magla. Na severozapadu zemlje biće pretežno sunčano, a u ostalim predelima pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne pretezno sunčano. Samo u Pomoravlju i Banatu tokom većem dela dana zadržaće se niska oblačnost. Vetar će biti slab, promenljiv, na istoku pre podne umeren, povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do -1, najviša dnevna od 3 do 9