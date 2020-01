Lajović o sudijskoj odluci: Uplašila se VIDEO

B92 pre 38 minuta | B92

Serija sjajnih rezultata Dušana Lajovića na australijskom tlu od početka godine, doživela je kraj u trećem kolu u Melburnu.

Lajović je u tri seta poražen od 14. nosioca, Argentinca Dijega Švarcmana, 6:2, 6:3, 7:6 (7), pa tako neće biti ništa od velikog srpskog derbija i meča sa Novakom Đokovićem u četvrtom kolu. Na megdan Novaku će teniser iz Buenos Ajresa koji je odlično odigrao od početka do kraja i koji je sve bliže ulasku među deset najboljih na svetskoj listi. Lajović je odigrao slabije nego u prva dva kola, Švarcman je to iskoristio i stigao do pobede i četvrtog susreta sa