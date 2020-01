Mirka jedva preživela Rodžerov triler VIDEO

B92 pre 1 sat

Mirka Federer, žena Rodžera Federera, veoma aktivno je pratila meč svog supruga protiv Džona Milmana u trećem kolu Australijan opena.

Federer i Milman odigrali su spektakluran duel, viđeno je veliki broj napetih poena, a Mirka u pojedinim trenucima nije mogla da gleda. Australijanac je propisno namučio Rodžera, bio je na korak do pobede, ali je popustio kada je bilo najvažnije i Švajcarac je upisao pobedu. Tviter profil "doublefault" je zabeležio gotovo sve Mirkine reakcije, i one u kojima se nervira i one kada se radovala osvojenim poenima Rodžera. Federer će u osmini finala igrati protiv Mađara