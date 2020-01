U Srbiji sutra ujutru mraz, tokom dana suvo i malo toplije vreme

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno vreme sa slabim, na istoku i jugoistoku i umerenim mrazem, dok će tokom dana u većini krajeva biti pretežno sunčano, suvo i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus osam do nula stepeni, najviša dnevna od sedam do deset stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz slab, uglavnom južni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus dva do nula, najviša dnevna oko deset stepeni. U Srbiji se od nedelje do subote sledeće sedmice očekuje umereno do potpuno oblačno vreme. Temperatura će u većini dana biti iznad, a krajem