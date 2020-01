Kinezi u Vuhanu grade bolnicu za obolele od virusa, biće gotova za pet dana (VIDEO)

Politika pre 29 minuta

Vuhan - Grad Vuhan, žarište novog virusa, ubrzano gradi bolnicu sa 1.000 kreveta za lečenje pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojeg je dosad umrlo 26 osoba, a obolelo više od 800.

Kineski mediji prenose da bi bolnica mogla da bude završena do ponedeljka. Bolnica se gradi u kompleksu koji je ranije bio predviđen za lokalne radnike, u baštama pored jezera, na periferiji grada, javio je jedan državni list. Oko 35 kopača i deset buldožera stigli su na zemljište gde će biti izgrađena bolnica u četvrtak uveče, kako bi posao bio završen do ponedeljka. Vuhan će izgradnjom