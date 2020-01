Grenel iz Prištine stigao sa zahtevom za Vučića: To mora da se dogodi u isto vreme

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Trampov "čovek od poverenja" doputovao u Beograd i sastao se predsednikom Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za Kosovo i Metohiju Ričardom Grenelom. Grenel je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je rekao da oni moraju da ukinu takse, a Beograd da prestane kampanja za povlačenje priznanja Kosova. Grenel došao kod Tačija u ruskoj kragni: Ekonomijom do sporazuma Kosova i Srbije "To mora da se dogodi u isto vreme i, da bude iskren, mislim da će se to uskoro desiti.