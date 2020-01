Preokret Mihine Bolonje kod "fenjeraša"

B92 pre 2 sata | B92

Fudbaleri Bolonje savladali su kao gosti ekipu SPAL-a sa 3:1, u okviru 21. kola italijanske Serije A.

Izabranici Siniše Mihajlovića su do trijumfa stigli nakon preokreta. Domaći su dobro počeli ovaj susret, koji je mogao da im donese beg iz opasne zone, pogotkom Petanje u 23. minutu iz penala. Samo minut kasnije Bolonja je stigla do izjednačenja. Nespretno je reagovao Fikari i savladao svog golmana Berišu. Sredinom drugog dela gosti su uspeli da prelome susret i to u roku od samo nekoliko minuta. Prvo je Musa Barou zatresao mrežu u 59. minutu, da bi, ispostaviće