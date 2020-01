Posle hladnog jutra, pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 10 stepeni

Blic pre 57 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra sa slabim i umerenim mrazom, u većini krajeva biti pretežno sunčano, s maksimalnom temperaturom do 10 stepeni.

Posle podne i uveče biće umereno do potpuno oblačno i suvo, saopštio je RHZS. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od -8 do 0, naviša dnevna od sedam do 10 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab, uglavnom južni, jutarnja temperatura od -2 do 0, najviša dnevna oko 10 stepeni. Narednih sedam dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, u većini dana s temperaturom iznad a krajem perioda