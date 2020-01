Predao se Novopazarac koji je tokom bežanja povredio policajca

Radio sto plus pre 1 sat

Novopazarac E.B. (28), koji je pobegao nakon što mu je određen pritvor do 30 dana zbog napada i ometanja policajca tokom vršenja dužnosti, predao se sinoć u pratnji advokata, nezvanično saznaje radio Sto plus. On je uhapšen pre desetak dana, nakon višeminutne potere novopazarskim ulicama, a tom prilikom je vozeći automobil marke BMW udario i lakše povredio policajca koji je pokušao da ga zaustavi. Posle hapšenja mu je određeno zadržavanje do 48 sati, a iako je