Gober "jači" od Dončića, Bobiju "mrvice" – preokret nezaustavljive Jute VIDEO

B92 pre 0 minuta | B92

Košarkaši Jute Džez dobili su u derbiju Zapada Dalas Meverikse 112:107 posle preokreta.

Teksašani su sjajno krenuli u Solt Lejk Sitiju, imali su +12 u prvoj četvrtini, Juta je uspela da izjednači početkom drugog poluvremena, ali se Mevsi vraćaju na +10 krajem trećeg perioda. Međutim, domaćin strpljivom igrom stiže do novog poravnanja sredinom četvrtog kvartala (93:93), a potom u neizvesnoj završnici serijom 6:0 u poslednjem minutu stiže do pobede. Jutu je do 14. trijumfa u poslednjih 15 utakmica predvodio trio Mičel-Bogdanović-Gober. Donovan Mičel je