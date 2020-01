Novak: Dijego je brz i nezgodan, mnogo je napredovao

B92 pre 1 sat | B92

Novak Đoković u četiri časa posle ponoći igra meč osmine finala na Australijan Openu.

Drugi teniser sveta je na putu do 16 najboljih izgubio svega jedan set i to u prvom kolu protiv Jana Lenarda-Štrufa, a sada mu je rival 14. na svetu, Dijego Švarcman. Argentinac igra sve bolje, u Njujorku je pružio priličan otpor Rafaelu Nadalu u četvrtfinalu, a ovde je u osmini. Novaka smo podsetili da je ranije umeo da ima neke od težih mečeva u četvrtom kolu na Grend slemovima, ali on kaže da se nada da je "ispucao” svoju kvotu. "Možda je ta četvrta runda bila