Lončar o koronavirusu: Sumnjiv slučaj i u Srbiji, ispostavilo se da je respiratorna infekcija

RTS pre 2 sata

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže za RTS da je u Srbiji bio jedan pacijent iz Kine za koga se posumnjalo da ima koronavirus, ali je nakon testiranja utvrđeno da je reč o respiratornoj infekciji. Istakao je da Srbija ima reagense ne samo za jedan tip koronavirusa već za četiri tipa, kao i da u roku od dva sata mogu da odrede da li je pacijent oboleo.

Zlatibor Lončar je, gostujući u Dnevniku RTS-a, istakao da sumnjiv slučaj bio kod pacijenta koji je došao iz Kine u Srbiju. "On je 13. došao ovde u Beograd, 17. su mu se javile prve tegobe i naš zdravstveni sistem je odreagovao na najprofesionalniji način. On se sam javio da ima tegobe. Uzeta je anamneza da je on bio tamo u zahvaćenom produčju i istog sekunda je odreagovano kao da ima virus – izolovan je, smešten na Infektivnu kliniku i odrađena je sva neophodna