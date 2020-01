Uhapšen jer je oštetio građane za pola miliona

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beogradska policija uhapsila je V. J. (39) zbog sumnje da je prevario više građana.

On je tokom 2018. i 2019. godine putem interneta oglašavao usluge preduzeća "Klima frigo", nakon čega su oštećeni telefonom stupali u kontakt sa zaposlenima u tom preduzeću i potom plaćali naručene usluge. Oštećenima nisu izvršene usluge koje su platili, a novac im nije vraćen, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje da se sumnja da je na ovaj način osumnjičeni pribavio oko 480.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu