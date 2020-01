Ozbiljno pretio policajcu, pa uhapšen

OK radio pre 5 sati | OK Radio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su A. M. (21) iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je nakon privođenja radi utvrđivanja identiteta u Policijskoj stanici u Surdulici uputio ozbiljne pretnje policijskom službeniku te stanice. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Surdulici odredio mu je pritvor do 30 dana.