Šta se dešava kad suviše ostarimo da bismo bili „od koristi“

Da li možemo da priuštimo isplate toliko penzija, s obzirom na ogroman demografski izazov starenja stanovništva?

Getty Images „Redovno sam ubijao starice. Umirale su sve, tamo kraj velike reke. Obično nisam čekao da skroz umru da bih ih zakopao. Žene su me se plašile." Nije ni čudo. Ovo je ispovest čoveka iz Ačea, starosedelačkog plemena iz istočnog Paragvaja, kako ju je on preneo antropolozima Kim Hil i Magdaleni Hurtado. On je objasnio da su bake pomagale oko kućanskih poslova i čuvanja dece, ali kad bi suviše ostarile da bi bile od koristi, više niste smeli da budete