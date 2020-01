Danas kiša, temperatura do 15 stepeni

Blic pre 4 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra na severu biti oblačno sa kišom, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, posle podne na zapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura biće od -1 do 3, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama i jak, južni, jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, posle podne