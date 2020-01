Halep se prošetala do polufinala

B92 pre 38 minuta | B92

Vimbldonska šampionka Simona Halep plasirala se u polufinale Australijan opena.

Rumunska teniserka je briljantnom igrom za svega 54 minuta pobedila 28. nosioca, Estonku Anet Kontaveit sa 6:1, 6:1. Simoni je to drugi put u poslednje tri godine u Melburnu da je među četiri najbolje, a poznato je da je igrala finale 2018. u kojem je tada poražena od Karoline Voznjacki. "Osećala sam se zaista odlično na terenu. Bila je to mija dobra igra, bila sam jaka u nogama. Znam kako da igram protiv nje, tako da sam od početka do kraja bila koncentrisana",