Vučić: Teške poruke iz Podgorice...

Dnevnik pre 45 minuta | Tanjug

DRVAR: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da iz Podgorice stižu "Teške poruke", poput ocene predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da su protesti “ludački”, te, na primer, da će u Crnoj Gori biti neka "pravoslavna crkva".

"To su za nas teške poruke", rekao je Vučić novinarima na pitanje o izjavi Đukanovića, te istakao da to pitanje u Crnoj Gori ne može da se gleda samo kao versko, jer je naša crkva, ističe, i deo našeg nacionalnog identiteta. On, kaže, nema nameru da se meša u crkveno, pogotovo ne u duhovno pitanje, jer, inače, nije veliki vernik, iako je pripadnik srpske crkve, u kojoj je kršten, i ne ide svakodnevno na liturgije. Ali, kaže predsednik, srpska crkva ima veliki