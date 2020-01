Državljanin Srbije i njegova supruga sa simptomima koronavirusa u karantinu u Indiji

Radio 021 pre 5 sati | Blic, Novosti

Srpski državljanin i njegova supruga od juče su u karantinu u gradu Goi u Indiji zbog sumnje da su zaraženi koronavirusom, potvrđeno je "Blicu" u diplomatskim krugovima.

Prema prvim informacijama, a koje su preneli indijski mediji, navodno je bilo reči o studentu i njegovoj majci, međutim, kako "Blic" saznaje, radi se o bračnom paru iz Srbije. Bračni par je, naime, doputovao je iz Kine u Gou na more, kada je on primetio određene simptome, zbog čega se sam prijavio u bolnicu. Njegova krv je poslata na analizu, a rezultati se očekuju sutra. Do tada će oboje biti bolnici. Kako navodi "Indian ekspres" on je u Indiju stigao prošle