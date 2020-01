Bračni par iz Srbije u Indiji u karantinu zbog koronavirusa

RTV pre 35 minuta | Tanjug

NJU DELHI - Srpski državljanin i njegova supruga od juče su u karantinu u gradu Goi u Indiji zbog sumnje da su zaraženi koronavirusom.

Prema prvim informacijama koje su preneli indijski mediji, bilo je reči o studentu i njegovoj majci, ali beogradski mediji javljaju da se radi o bračnom paru iz Srbije. Oni su doputovali iz Kine u Gou na more, kada je muškarac primetio određene simptome, zbog čega se sam prijavio bolnici. Večernje novosti pišu da je bračni par dao krv na analizu i da bi rezultati trebalo da budu gotovi do četvrtka. "Pokazuje simptome koronavirusa, poput suvog i bolnog grla. On je