Dačić: Ja sam žrtva velikocrnogorske agresije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se u Crnoj Gori vodi anti/srpska politika i da je Srbija žrtva velikocrnogorske agresije, što je obrazložio time da Srbi u Crnoj Gori ne mogu da dobiju nijednu rukovodeću funkciju.

"Crnogorci da se vrate u Crnu Goru, neće imati ko da rukovodi u Srbiji. Oni hoće da se školuju besplatno, da se leče besplatno, a onda odu dole i kažu ja sam Crnogorac. A za to vreme Srbi doživljavaju torturu. To više ne može", rekao je Dačić za televiziju Prva. Odgovarajući na prozivke crnogorskog rukovodstva da "prebrojava krvna zrnca", Dačić je upitao da li je on zabranio nekome da dolazi u Crnu Goru i istakao da su u delegaciji Ministarstva spoljnih poslova