Poznata satnica, kada počinje teniski "El Klasiko", Noleta i Rodžera?

Sportske.net pre 36 minuta | Beta

Srpski teniser Novak Djoković i Švajcarac Rodžer Federer igraće u polufinalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu.

Branilac titule Djoković i Federer igraju meč u noćnom terminu po lokalnom vremenu u Melburnu, a od 9.30 po srednjeevropskom i to će biti njihov 50. duel. Srpski teniser do sada je pobedio 26 puta. On je u 16 mečeva na grend slem turnirima 10 puta pobedio Federera, od kojih tri puta u četiri meča na Australijan openu. Djoković je do sada osvojio osam titula u Melburnu, po čemu je rekorder, dok Federer ima šest trofeja na prvom grend slem turniru u sezoni. Djoković