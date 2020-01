Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

U Srbiji će sutra ujutru na jugu i istoku biti oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, u ostalom delu pretežno vedro, a u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova sa maglom. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 0 C do 4 C, a najviša dnevna od 8 C do 12 C. Uveče i tokom noći novo prolazno naoblačenje sa severa mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom,