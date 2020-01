Zbog trobojke suspendovana učiteljica u Crnoj Gori: "Ne plašim se"

B92 pre 2 minuta | Tanjug

Bar -- Učiteljica osnovne škole Jugoslavija iz Bara Rada Višnjić suspendovana jer su deca na njenom času crtala trobojku. Protiv nje je pokrenut disciplinski postupak.

"Suspendovana sam, ali, iako ima koleginica koja me menja, ja dolazim na posao. Pitanje je dana kada će to biti rešeno. Ne plašim se, jer smo mi samo hteli da se zabavimo i poigramo", rekla je Višnjićeva. Ona je izjavila da ne brine, da njene odgovornosti nema i da će sve ubrzo biti razjašnjeno, jer deca su, kaže, to radila po svom nahođenju. Reč je, ističe, o nesporazumu. "Imali smo nastavnu jedinicu 'crtanje ukrasa'. Objasnila sam im da mogu da nacrtaju šta god