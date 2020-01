Telekom: Sada je jasno da vlasnici N1 nikada nisu ni želeli dogovor

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Odluka Junajted (United) grupe da prekida pregovore sa Telekomom Srbija o emitovanju TV N1, iako joj je ponuđeno besplatno emitovanje tog njenog programa dok traju pregovori, pokazuje da ta kompanija nikada nije ni bila spremna na dogovor, saopštio je danas Telekom.

„Na logičan poslovni predlog Telekoma Srbija da nam vlasnik N1 televizije dozvoli da besplatno emitujemo njegov kanal do postizanja konačnog dogovora, odgovor sa njihove strane je prekid pregovora“, naveo je Telekom. Telekom je danas predložio da N1 emituje u četiri puta više domaćinstava nego što je to bio slučaj do 17. januara, iako mu je, kako je navedeno u sopštenju, vlasnik tog programa isključio sve kanale, uključujući N1 i Sport klub kanale. „Na ucene ne