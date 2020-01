Obradović: Cilj debatnih emisija je da dođe do sukoba u opoziciji

RTV pre 1 sat | FoNet

BEOGRAD - Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović upitao je televiziju O2, ali i televizije Pink, Hepi i Prva, koje je nazvao "režimskim medijima", koji će ga u naredna dva meseca zvati da gostuje, zašto četiri godine nisu pozvali nikoga od lidera opozicije da gostuje u njihovom programu.

On je u saopštenju pitao i kako televizija O2 objašnjava da se setila opozicije dva meseca pred izbore, "ako četiri godine između dva izborna ciklusa vlada totalni medijski mrak". "Kako mislite da se četiri godine cenzure opozicije i režimske propagande mogu meriti sa jednim gostovanjem i to sa samo jednim ciljem – da dođe do sukoba između dva narodna poslanika koji pripadaju opoziciji", upitao je Obradović. On je pitao i zašto na tim televizijama nema izjava