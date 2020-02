"Bog otac ne zna kada će se formirati vlada u Prištini, a kamoli Borel"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd/Irig -- Bez obzira na to koja ličnost bude imenovana za izaslanika za Kosovo, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč o rešenju kosovskog pitanja, kaže Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je, u izjavi TV Prva, kazao da misli da već zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i verovatno BiH. "Biće to neko od velikog uticaja u Berlinu, odnosno sa velikom podrškom Berlina. On će biti pod velikim uticajem Berlina. De fakto će, bez obzira na to koja je ličnost, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako", objasnio je on. Vučić je, upitan šta je razgovarao sa visokim predstavnikom za spoljnu I