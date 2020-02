Gobeljić pogodio za pobedu Zvezde nad Ludogorecom

B92 pre 51 minuta | B92, zvanični sajt

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beleku bugarski Ludogorec sa 1:0 (1:0), u trećoj utakmici na pripremama u Turskoj.

Pobedonosni gol postigao je Marko Gobeljić u 28. minutu. Šampion Srbije je prethodno pobedio poljsku Arku sa 3:2 i odigrala bez golova protiv makedonskog Vardara. Crveno-beli su odigrali koncentrisano i agresivno, tako da bugarska ekipa, osim jedne polukontre Čibota, nije pripretila golu Milana Borjana u prvom poluvremenu. Zvezda je u prvom delu igre imala mnogo više prilika, a do gola je stigla u 28. minutu. Gavrić je odigrao do Bena na levoj strani, on je uputio