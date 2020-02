Vučić: Bez obzira ko će biti izaslanik EU za Kosovo, Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine ali i ocenio da će bez obzira koja je ličnost u pitanju, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč u vezi Kosova.

Vučić je za televiziju "Prva" ocenio da za Srbiju nastupa period koji neće biti lak.

"Kada bude određen predstavnik, a mislim da već znam ko će biti predstavnik za dijalog i verovatno za BiH, to će biti neko sa velikom podrškom i pod velikim uticajem Berlina. Bez obzira koja je ličnost u pitanju, Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako i biće mnogo, mnogo teško", kazao je Vučić.

Upitan da li je od visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepa Borela dobio informaciju kada će biti formirana nova vlada u Prištini, Vučić je kazao da "to Bog otac ne zna a ne Borel".

O sporu Junajted medija i Telekoma: Očigledno je da je tu u pitanju bio novac i ništa više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je očigledno da u sporu između kompanija Junajted medija (United media) i Telekom "u pitanju bio novac i ništa više".

"Prvo su govorili da neko neće da emituje N1. Telekom je onda rekao emitovaćemo N1 svuda, čak i tamo gde nikada nije emitovan i to na svim mrežama. Na kraju nije do emitovanja N1 nego do para, kao i uvek", kazao je Vučić za televiziju Prva.

On je ocenio da je iz političkih razloga u interesu vlasti da N1 bude emitovan svuda jer "deo ljudi uvek mora da vidi drugu stranu da bi znao zašto nekoga voli, i zašto se zalaže da podrži neku politiku".

"Ako to ne vidite na tako brutalan način kao što vidite na toj televiziji, onda će naši ljudi biti mnogo manje motivisani. Što više medija i drugačijih stavova, to je bolje za demokratiju u našoj zemlji. Uvek sam bio za to da se N1 vidi svuda jer se onda još bolje vidi koliko smo uspešniji od onih koje ta televizija podržava", kazao je predsednik Srbije.

Upitan da li očekuje reakcije javnosti pošto je Tužilaštvo za organizovani kriminal utvrdilo da ni on ni njegov brat Andrej nisu bili u kontaktu sa vlasnikom poljoprivrednog dobra Jovanjica na kom je uzgajana marihuana, Vučić je kazao da mu je drago što je pokazano da su govorili istinu.

"Naravno da nikada nismo bili u kontaktu, ali onda vas pitam šta je afera Jovanjica? To da smo radli svoj posao i pohapsili one koji su se ponašali protivzakonito, što će sud reći. Dva meseca ste lagali, stavljali ste moju porodicu na lomaču zbog laži. Znam i kako je nastala ta izmišljotina, ali neću da govorim to ljudima, zato što bih možda pravdao time njihove laži. Oni imaju problem što polaze od sebe, znaju kako su pljačkali naš narod pa ne mogu da razumeju da postoje pošteni ljudi", dodao je Vučić.

(Beta, 02.01.2020)