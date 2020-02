Razbojništvo u Loznici: Maskirani napadač pljačkao lažnim pištoljem, od radnice pošte oteo 334.000 dinara

Blic pre 2 sata | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Loznici uhapsili su N.

Đ. (26) iz Loznice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on danas maskiran kapuljačom, uz upotrebu replike pištolja, od radnice jedne pošte u Loznici oteo oko 334.000 dinara, saopštila je PU Loznica. Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronašla novac, kao i repliku pištolja koji je koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će,