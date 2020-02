Vučić obišao manastir Hopovo na Fruškoj Gori (FOTO)

Vesti online pre 2 sata | Tanjug, Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jutros manastir Hopovo na Fruškoj Gori.

To je objavljeno na instagram profilu „budućnostsrbijeav“. „Jutarnji obilazak manastira Hopovo“, piše na profilu pored objavljenih forografija na kojima se vidi kako predsednik Vučić zajedno sa igumanom manastira obilazi zdanje. Jutarnji obilazak manastira Hopovo. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 1, 2020 at 1:08am PST