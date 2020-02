Iskoristite lepo vreme: Danas i sutra natprosečno toplo, od utorka zahlađenje

Blic pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo. Ujutru i pre podne prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti slabu kišu, uz istovremeno smanjenje oblačnosti najpre na severozapadu. Vetar će biti slab i umeren, na severu, istoku i planinama povremeno i jak, zapadnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 10 C, a najviša od 13 do 20 C. Uveče i tokom noći na severu ponovo jačanje oblačnosti, ponegde uz slabu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u