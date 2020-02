U Srbiji sutra toplo i pretežno sunčano, na severu prolazno naoblačenje i kiša

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti toplo i pretežno sunčano, dok se na severu pre podne očekuje prolazno naoblačenje, sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od pet do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu je sutra pre podne moguća slaba kiša, a popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura biće oko 11, dok će najviša dnevna biti oko 16 stepeni. U Srbiji će u utorak vreme biti pretežno oblačno. Ujutro i pre podne u severnim, a do kraja dana i ostalim krajevima mestimično će padati kiša koja će uveče i tokom noći ka sredi u